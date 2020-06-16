Гассиев проведёт дебютный бой в тяжёлом весе в Сочи

Генеральный секретарь Федерации бокса России и глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлёв поделился планами одного из ведущих российских боксёров-профессионалов Мурата Гассиева.
Бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится, — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Для Гассиева это будет первый бой после поражения двухлетней давности от Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Харитон Агрба победил по очкам армянина Манука Диланяна и завоевал титул континентального чемпиона WBA в первом полусреднем весе.
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