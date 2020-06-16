Гассиев проведёт дебютный бой в тяжёлом весе в Сочи

https://static.news.ru/photo/8ebe96be-afb7-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России и глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлёв поделился планами одного из ведущих российских боксёров-профессионалов Мурата Гассиева.

Бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится, — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Для Гассиева это будет первый бой после поражения двухлетней давности от Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Харитон Агрба победил по очкам армянина Манука Диланяна и завоевал титул континентального чемпиона WBA в первом полусреднем весе.