https://static.news.ru/photo/d550cfe0-5b7d-11ea-9d4f-fa163e074e61_660.jpg Майки Гарсия и Джесси Варгас Фото: jessievargas/instagram.com

В Калифорнии завершился крупный турнир по профессиональному боксу. Его главным событием стал бой за вакантный бриллиантовый титул WBC в полусреднем весе между американцами Майки Гарсией (40-1, 30 КО) и Джесси Варгасом (29-3-2, 11 КО).

Гарсия владел преимуществом на протяжении всего боя, а в пятом раунде даже отправил соперника в нокдаун. В итоге все трое судей отдали победу Гарсии.

В соглавном бою вечера никарагуанец Роман Гонсалес (49-2, 41) нанёс первое в карьере поражение британцу Халиду Яфаю (26-1, 15 КО) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в супернаилегчайшем весе.

Как сообщал NEWS.ru, в главном бою на турнире UFC в Норфолке бразилец Дейвисон Фигейредо нокаутировал американца Джозефа Бенавидеса, но не смог завоевать чемпионский титул, так как не сделал вес.