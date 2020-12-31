Гарсия нокаутировал Кэмбелла в седьмом раунде

https://static.news.ru/photo/363e31a0-4d75-11eb-967b-fa163e074e61_660.jpg Райан Гарсия Фото: ryanflash/vk.com

Непобеждённый американский боксёр Райан Гарсия (21-0, 18 КО) нокаутировал в седьмом раунде британца Люка Кэмпбелла (20-4, 16 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе.

Поединок проходил на вечере бокса в Далласе в высоком темпе, и уже в первых раундах ход боя обострил британец и отправил соперника в нокдаун во второй трёхминутке. Гарсия быстро оправился и переломил ход боя, а в седьмом раунде сначала отправил Кэмпбелла в нокдаун, а затем и нокаутировал его.

В другом главном поединке этого вечера бокса венесуэлец Роджер Гутьерес победил единогласным решением судей никарагуанца Рене Альварадо и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в первом лёгком весе.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол отказался считать чистой удачей победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.