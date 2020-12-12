Ган нокаутировал дос Сантоса локтем в битве-тяжеловесов в UFC

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В Лондоне на «Уэмбли» прошло одно из последних больших боксёрских шоу в этом году. В главном бою вечера Энтони Джошуа, британский гигант, разобрался с Кубратом Пулевым. Бой продлился девять раундов, и болгарин в конце наелся настолько, что решил не вставать после очередного нокдауна. Джошуа попал в маленькое число тех, кто сможет сказать, что 2020 год был не таким уж плохим.

Джошуа перед поединком считался настолько очевидным фаворитом, что и всерьёз искать интригу было как-то неловко, но в действительности она была. Энтони в прошлом году был подбит, проиграл нокаутом, а это...