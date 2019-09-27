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В Дублине прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 227. В главном бою вечера местный боец Джеймс Галлахер (10-1) на 35 секунде первого раунда задушил «гильотиной» американца Романа Салазара (13-10).

В других поединках британец Майкл Пейдж ударом коленом нокаутировал ирландца Ричарда Кили, а экс-чемпион UFC в лёгком весе Бенсон Хендерсон одержал уверенную победу по очкам над другим американцем Майлзом Джури.

Как сообщал News.ru, в главном бою прошедшего в Москве турнира АСА 99 Али Багов победил болевым на руку Хусейна Халиева и отстоял титул чемпиона организации в лёгком весе.