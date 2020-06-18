Гаджиев заявил о готовности организовать бой Плющенко и Навального

https://static.news.ru/photo/d8d54e8c-b142-11ea-be15-fa163e074e61_660.jpgКамил ГаджиевФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать поединок между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и политиком Алексеем Навальным.
Выяснить нерешенный вопрос на ринге — это нормально, в этом что-то есть. Но в этот бой объективно я не верю. Думаю, Навальный не рассматривает эту историю серьезно. Но если этот бой состоится, то я готов его не только посмотреть, но и организовать, — цитирует Гаджиева Sport24.
При этом Гаджиев считает, что у Плющенко хорошие шансы на победу благодаря спортивной подготовке.
Ранее Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию. Тренер сборной России предложил провести спарринг как положено, надев перчатки, капы, шлемы, и высказаться по-спортивному, писал NEWS.ru.