Гаджиев заявил о готовности организовать бой Плющенко и Навального

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Президент UFC Дэйна Уайт назвал четырёх лучших бойцов в истории ММА. В список не вошли россияне Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, а также ирландец Конор Макгрегор и бразилец Андерсон Силва.

В подкасте Schmozone Уайт ответил на вопрос о величайших бойцах в истории, куда включил четырёх спортсменов. Пионера ММА и чемпиона первых турниров UFC Ройса Грейси, величайшую женщину-бойца в истории Аманду...