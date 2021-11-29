Гаджиев ответил, вероятен ли переход Александра Емельяненко в поп-ММА

Гаджиев ответил, вероятен ли переход Александра Емельяненко в поп-ММАГаджиев не исключил, что Александр Емельяненко может перейти в поп-ММА
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сказал в беседе с NEWS.ru, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не сможет отказаться от выступления в поп-MMA, если ему предложат соответствующий гонорар. При этом промоутер отметил, что среди представителей данных промоушенов найдутся достойные оппоненты для экс-чемпиона ProFC.
Поп-MMA — очень многогранны. Там есть нормальные конкуренты для Саши. Это не априори слабые бойцы. Это другой подход, концепция. Неправильно думать, что там нет спортсменов, способных задать жару представителю классических смешанных единоборств. Да, Емельяненко не стоит драться с условным Олегом Монголом. Хотя если ему предложат 10 млн рублей, как он сможет отказаться? Здесь нужно пройти два километра и забрать деньги. По факты, это лишь вопрос денег, — заявил Гаджиев
Ранее Емельяненко заявил в Instagram, что провёл первое тренировочное занятие после поражения от Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106. Экс-чемпион ProFC признался, что приехал работать над ошибками, допущенными в ходе схватки с бразильцем.