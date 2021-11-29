Гаджиев ответил, вероятен ли переход Александра Емельяненко в поп-ММА

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил в Instagram, что провёл первое тренировочное занятие после поражения от Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106. Экс-чемпион ProFC признался, что приехал работать над ошибками, допущенными в ходе схватки с бразильцем.

Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Ну вот я и на работе, моя первая тренировка. Приехал исправлять, работать над ошибками. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Бездействие — одна из худших вещей...