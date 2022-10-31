Гаджиев ответил Харитонову на «червяка и паразита» Камил Гаджиев ответил Сергею Харитонову на критику и оскорбления

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Камил Гаджиев

Глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии MMA.Metaratings.ru ответил на критику со стороны бойца смешанного стиля Сергея Харитонова. Тот назвал Гаджиева «червяком и паразитом в ММА».

Это тот самый случай, когда о человеке уже можно хорошо судить, если о нем плохо отозвался Сергей Харитонов. Так что спасибо за негативную оценку. Я Харитонова отношу к категории обиженных на весь свет людей, которые периодически пользуются случаем, чтобы полизать чей-то зад. К Карелину он может не подлизываться, тот его интервью все равно не читает, — сказал Гаджиев.

30 октября между трехкратным олимпийским чемпионом по борьбе Александром Карелиным и Камилом Гаджиевым случилась словесная перепалка. Карелин охарактеризовал Гаджиева как спекулянта, который собирает сливки с готовых спортсменов. Промоутер в свою очередь выразил сожаление в связи с такой негативной оценкой себя и заявил, что Карелин не знает его лично и не понимает, о чем говорит.

После этого Харитонов поддержал Карелина и сказал, что такие непорядочные люди, как Гаджиев, не должны работать в ММА.