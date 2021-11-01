«Не стал бы организовывать»: Гаджиев о бое Хасбика с Абдурозиком

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Президент российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru поделился мнением о возможном проведении поединка между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. 30 октября они устроили потасовку на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Когда за дело взялся Дэйна Уайт, обычно это чем-то заканчивается. Есть ощущение, что дело дойдёт до боя. В той или иной степени для этого подходят всевозможные площадки. Бой может пройти...