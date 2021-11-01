«Не стал бы организовывать»: Гаджиев о бое Хасбика с Абдурозиком

Глава российского MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru заявил, что не намерен заниматься организацией схватки между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик. О поединке между ними вновь заговорили после того, как они устроили небольшую потасовку на UFC 267 в Абу-Даби.
Наверное, нет. Я с большим удовольствием наблюдаю за этими ребятами, они оба мне импонируют. Но не стал бы организовывать поединок между ними. При этом я радуюсь, что пацаны зарабатывают, востребованы. Ведь я слышал разговоры, что их не надо привлекать [на шоу] и так далее. Нужно порадоваться, что у них появился шанс получать заработок. Это дорого стоит, — сказал Гаджиев.
Ранее глава промоушена AMC Fight Nights выразил мнение, что поединок между Хасбиком и Абдурозиком может пройти как на арене поп-MMA, так и в UFC. При этом он считает, что организовать его в США будет проблематичнее, чем в России. По его словам, в Соединённых Штатах этому могут помешать ряд обстоятельств.