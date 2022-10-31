«Червяк и паразит»: Харитонов поддержал Карелина в споре с Гаджиевым Сергей Харитонов поддержал Александра Карелина в споре с Камилом Гаджиевым

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал в беседе с MMA.Metaratings.ru спор между главой промоушена AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и трёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Александром Карелиным, обвинившим промоутера в спекуляции. Харитонов встал на сторону Карелина, указав, что такие люди, как Гаджиев, не должны работать в сфере проведения соревнований.

Согласен с Карелиным полностью по Камилу Гаджиеву. Это червяк и паразит нашего вида спорта. Но и он по-своему выполняет свои функции, которые позволяют молодым ребятам вырваться на ведущие позиции в нашем спорте. Но я согласен с Сан Санычем в том, что таких людей не должно быть в качестве организаторов, — сказал Харитонов.

По мнению бойца, промоутерами должны работать правильные, прагматичные и порядочные люди, а Гаджиев — «непорядочный человек».

Накануне между Карелиным и Гаджиевым случилась словесная перепалка. Олимпийский чемпион охарактеризовал Гаджиева как спекулянта, который собирает сливки с готовых спортсменов. Промоутер в свою очередь выразил сожаление в связи с такой негативной оценкой себя и заявил, что Карелин не знает его лично и не понимает, о чем говорит.