Отец чемпиона UFC Нурмагомедова пришёл в себя

https://static.news.ru/photo/040fe0ec-b22b-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Ultimate Fighing Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Думаю, состояние здоровья Абдулманапа улучшается. Не слышал, что он уже вставал и ходил, но точно пришел в себя. Болезнь отступает, — цитирует Гаджиева Sport24.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце.

Ранее тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о здоровье отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова. По его словам, мужчина вылечился от COVID-19, писал NEWS.ru.