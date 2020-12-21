Габальо победил Родригеса и завоевал временный титул WBC

https://static.news.ru/photo/3a7ec156-427d-11eb-8f19-fa163e074e61_660.jpg Фото: wbaboxing/twitter.com

В американском Анкасвилле в главном бою вечера бокса филиппинец Реймарт Габальо (24-0, 20 КО) победил по очкам пуэрториканца Эммануэля Родригеса (19-2, 12 КО) и стал временным чемпионом мира по версии WBC в легчайшем весе.

Бой начался на встречных курсах, и в первых раундах соперники несколько раз перехватывали инициативу друг у друга. Родригес больше двигался и бил на отходе, а Габальо проводил акцентированные контратаки с жёсткими ударами с правой. Постепенно Родригес приспособился к сопернику, и в четвёртом раунде от его встречного удара ноги Габальо немного повело. Филиппинец действовал слишком прямолинейно и чересчур полагался на силу своего удара, а у Родригеса стали успешно проходить многоударные серии.

Габальо не пытался перестроиться, даже упуская раунд за раундом и, видимо, рассчитывал, что Родригес будет не так свеж на ногах в концовке боя. Пару раз филиппинец успевал его встретить на противоходе и забрал восьмой раунд, а в дальнейшем продолжил действовать в более высоком темпе, создавая своей активностью проблемы Родригесу. Пуэрториканец потряс соперника в десятом раунде, но концовку боя проиграл, постоянно пропуская левый боковой от Габальо. Двое судей со счётом 116:112 и 115:113 отдали победу в пользу Габальо, а третий поставил очки 118:110 в пользу Родригеса.

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