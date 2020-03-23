https://static.news.ru/photo/8e8433da-6d08-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко победит своего соотечественника — Сергея Харитонова — в первом раунде, считает психолог Борис Хигир.

Последний, по его словам — хитрый и жестокий соперник, но долго продержаться против Последнего Императора не сможет, передаёт портал argumenti.ru. Эксперт добавил, что Емельяненко-младшему — Александру — Харитонов смог бы составить конкуренцию и даже одолеть оппонента.

Накануне президент ACA Алексей Яценко рассказал, что поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт 24 июля 2020 года. Билеты, приобретённые зрителями ранее, будут действительны на новую дату. Изначально бой должен был пройти 3 апреля в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Емельяненко ответил на критику коллеги Сергея Харитонова, неоднократно обвинявшего своего давнего оппонента в пьянстве и асоциальном поведении. Спортсмен посоветовал Харитонову «сосать чупа-чупс».