Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator

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Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, рассказал о запуске новой боксёрской промоутерской компании Gazfight, в рамках турнира которой 21 мая проведут поединок известные российские тяжеловесы Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

Наш секрет — в том, что мы привлекаем профессионалов, которые разбираются в боксе. Была пандемия, я решил позаниматься боксом посерьёзнее, до этого три года занимался. Мы говорили о том, что...