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Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator

13:01, 20 апреля 2021
Фото: Amy Sanderson/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля Фёдора Емельяненко исключён из рейтинга Bellator — промоушена, в котором он выступал с 2017 года. Об этом сообщает сайт лиги.

Рейтинг состоит из 10 бойцов разных весовых категорий, и в обновлённой версии 44-летний россиянин отсутствует.

Возглавляет список бразильский полулегковес Патрисио Питбуль Фрейри, на втором месте — действующий чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков, 16 апреля победивший Фила Дэвиса.

17 апреля NEWS.ru писал, что Фёдор Емельяненко завершит карьеру через два боя. Об этом рассказал президент организации Bellator Скотт Кокер. Россиянин не выступал с декабря 2019 года.

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