https://static.news.ru/photo/41e012ee-27f6-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Федор Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко прокомментировал свои напряжённые отношения с родным братом Александром и объяснил, почему не общается с ним.

Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят. Все отцы говорят о терпении и смирении. А когда человек говорит, что вокруг него все животные — это не терпение, — приводил слова Фёдора Емельяненко Sport24 .

Также Фёдор заявил, что Александр должен извиниться перед всеми, кого изнасиловал, оскорбил, обидел и обманул на деньги.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов призвал российских спортсменов не отказываться от выступления на Олимпиаде в Токио.