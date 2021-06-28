Фёдор Емельяненко может провести бой со средневесом

Легендарный российский тяжеловес Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Его соперником может стать 43-летний бразильский средневес Лиото Мачида, выступавший также в полутяжёлой весовой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Bellator.
Мачида
Фёдор Емельяненко в последний раз выступил на новогоднем шоу Bellator в Японии в конце 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона UFC американца Куинтона Джексона.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко выйдет в клетку 23 октября на турнире Bellator в Москве, который пройдёт на «ВТБ Арене». Турнир Bellator в Москве