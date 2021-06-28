16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Фёдор Емельяненко может провести бой со средневесом

09:30, 28 июня 2021
Фёдор Емельяненко Фёдор Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Легендарный российский тяжеловес Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Его соперником может стать 43-летний бразильский средневес Лиото Мачида, выступавший также в полутяжёлой весовой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Bellator.

Мачида становился чемпионом UFC в полутяжёлом весе, затем перешёл в средний вес, а недавно снова принял участие в Гран-при в полутяжёлом весе, проиграв в первом раунде единогласным решением судей американцу Райану Бейдеру.

Фёдор Емельяненко в последний раз выступил на новогоднем шоу Bellator в Японии в конце 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона UFC американца Куинтона Джексона.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко выйдет в клетку 23 октября на турнире Bellator в Москве, который пройдёт на «ВТБ Арене». Турнир Bellator в Москве станет первым, который промоушен проведёт в России.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео