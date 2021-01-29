Фёдор Чудинов рассказал об экстренной ситуации после боя с Садиком

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Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA Gold в суперсреднем весе Фёдор Чудинов рассказал о проблемах со здоровьем у предыдущего соперника, Умара Садика.

Когда он упал с подкошенными ногами, я за него волновался, но врачи быстро привели его в чувство. Потом он рядом со мной сидел на допинг-контроле и смотрел в потолок, тренер говорил ему: не засыпай. Потом они пошли в туалет, и тренер оттуда выбежал, закричал и начал скорую вызывать. Ему в туалете опять стало плохо, он отключился. Его отвезли в больницу, оказалось, что у него тромб девять миллиметров в голове образовался, — сказал Чудинов корреспонденту NEWS.ru.

По словам боксёра, сейчас у Садика со здоровьем всё нормально, но карьеру он завершил и занимается в Англии модельным агентством.

Бой Садика с Чудиновым прошёл 12 сентября 2020 года, и был остановлен в 12 раунде, после чего британец потерял сознание.

В активе 33-летнего Чудинова 23 победы (16 нокаутом) и два поражения. В 2015–2016 годах он владел титулом чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBA Super. 20 февраля он проведёт бой с Айзеком Чилембой из Малави.

Полную версию эксклюзивного интервью Чудинова NEWS.ru читайте здесь.