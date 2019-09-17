Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Andy Rowland/imago-images.de/Global Look Press

Футболка американского бойца смешанного стиля Дастина Порье с боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова продана на аукционе за $100 тысяч.

Как сообщает MMA Junkie, деньги пойдут на благотворительные цели. Также Порье подтвердил, что президент UFC Дана Уайт выделит из собственных средств аналогичную сумму.

News.ru ранее писал, что Нурмагомедов уже перечислил вырученные с продажи футболки деньги в благотворительный фонд Дастина Порье The Good Fight Foundation. Организация помогает детям Африки, страдающим от нехватки питьевой воды.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил Порье удушающим приёмом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

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