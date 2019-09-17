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Сборная России по боксу продолжает идти без потерь на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Андрей Замковой и Максим Бабанин одержали досрочные победы в первом круге, а Глеб Бакши стал первым российским четвертьфиналистом.

Капитан команды Замковой в первом раунде мощным ударом с левой отправил бельгийца Набила Мессауди в нокдаун, после которого тот уже не смог продолжить бой. Средневес из Крыма Бакши проводил поединок...