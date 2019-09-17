Футболка американского бойца смешанного стиля Дастина Порье с боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова продана на аукционе за $100 тысяч.
Как сообщает
News.ru ранее писал, что Нурмагомедов уже перечислил вырученные с продажи футболки деньги в благотворительный фонд Дастина Порье The Good Fight Foundation. Организация помогает детям Африки, страдающим от нехватки питьевой воды.
Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби победил Порье удушающим приёмом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.