https://static.news.ru/photo/67727b5e-e07b-11e9-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland/imago-images.de/Global Look Press

Американский боец Дастин Порье выставил на Ebay на продажу свои шорты, перчатки и футболку действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, которую он получил из рук россиянина, обменяв на свою, сразу после поединка на UFC 242.

Порье установил начальную цену в $5 тысяч, но в итоге комплект был продан за $60 200, что по текущему курсу составляет 3 859 885 рублей. Всего было сделано 125 ставок, сообщает All Boxing .

Порье продаёт такие комплекты после каждого боя, а вырученные деньги тратит на благотворительность.

Ранее Нурмагомедов продал футболку Порье и перечислил в его фонд $100 тысяч. Президент UFC Дана Уайт направил столько же.

Ранее была названа приблизительная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова, писал News.ru.