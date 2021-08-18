«Футбол — больше, чем ММА»: что связывает Хабиба со спортом номер один

Легендарный боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в ММА и при любом удобном случае повторяет, что не вернётся в октагон. При этом фамилия россиянина всё чаще звучит в контексте всевозможных новостей о футболе. Разбираемся, что связывает Нурмагомедова с самым популярным видом спорта.

Давай поговорим

Накануне спортсмен вместе со своей командой бойцов подписал крупнейший спонсорский контракт в истории российского спорта. Спортсмены получат от одного из производителей энергетических напитков более полумиллиарда рублей. По этому поводу была собрана пресс-конференция, на которой Хабиб очень много говорил о... футболе.

Один из вопросов касался нового главного тренера сборной России Валерия Карпина. Нурмагомедов отметил, что в детстве следил за успехами специалиста на футбольном поле и очень хорошо относится к тренеру и его назначению в национальную команду.

«Нужна новая энергия. Он вызвал других людей, но мне интересно. Я в предвкушении и жду матча с Хорватией, игра с ними наглядно покажет наш уровень», — отметил боец.

Хабиб также подчеркнул, что очень уважительно относится к бывшему наставнику россиян Станиславу Черчесову и не считает, что тот в одиночку должен нести ответственность за неудачное выступление команды на чемпионате Европы.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После этого один из журналистов зачем-то решил спросить о событиях 15-летней давности, а именно о знаменитом ударе Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци на чемпионате мира 2006 года. Но Нурмагомедова этот вопрос совершенно не смутил, он охотно порассуждал о поступке легендарного капитана сборной Франции, отметив, что не сформировал однозначного отношения к его действиям.

«Футбол — это больше, чем ММА. В ММА ты представляешь себя, а в футболе, особенно на чемпионате мира, — всю страну. Если Матерацци говорил что-то грубое Зидану, то ты имеешь право себя защитить. А с другой стороны, этот поступок влияет на страну. Ощущения 50 на 50», — заявил Нурмагомедов.

На той же пресс-конференции Хабиб признался, что в его бойцовской команде нет настоящих поклонников футбола, которые могли бы достойно поддержать разговор на эту тему. А делать это Нурмагомедов, кажется, готов бесконечно.

Клубные пристрастия

Любовь к футболу бойцу привил отец — Абдулманап Нурмагомедов. Тренер был преданным поклонником «Спартака», так что и Хабиба многое связывает с этой командой. Несколько лет назад спортсмена пригласили на один из матчей красно-белых, он посетил стадион и музей, а также признался, что лично знаком с некоторыми футболистами москвичей.

Зимой этого года Нурмагомедов приезжал на сборы «Спартака» в ОАЭ, где вместе с другим бойцом — Исламом Махачевым — сыграл в футбол с игроками красно-белых. Однако спортсмен не раз подчёркивал, что поддерживает все российские команды, а особенно тепло относится к национальной сборной.

По-настоящему же Нурмагомедов фанатеет от мадридского «Реала». Однажды россиянин даже отказывался фотографироваться с мальчиком в футболке «Барселоны» до тех пор, пока тот не скажет Hala Madrid («Вперёд, Мадрид!»). Юный болельщик подчинился, и снимок всё же был сделан.

«Реал» (Мадрид) Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Хабиб рассказывал, что познакомился с Криштиану Роналду в бытность выступлений того в составе «Реала» и много общался с португальцем. При этом Нурмагомедов подчёркивал, что прежде всего болеет за «Реал», а потом уже выделяет кого-то в команде персонально.

По следам Болта

Нурмагомедов, как и легендарный спринтер Усэйн Болт, не раз рассуждал о возможном начале футбольной карьеры, но пока, как и у ямайца, дальше разговоров дело не пошло. Очередной вопрос на эту тему был задан на вчерашней пресс-конференции. У спортсмена спросили, подписал ли он контракт с клубом второго дивизиона «Легион-Динамо», ведь махачкалинцы не раз на это намекали.

Нурмагомедов заявил, что никакого контракта нет, а с командой его связывают дружеские отношения. При этом он не исключил, что хотел бы выйти на поле, но в каком-нибудь серьёзном матче, например, в рамках Кубка России с командой РПЛ. Однако Хабиб добавил, что для этого ему нужно скинуть килограммов пять.

Зная максимализм Нурмагомедова и желание бойца быть лучшим во всём, ожидать его выступлений в футболе на профессиональном уровне не стоит. Однако украсить любой товарищеский или выставочный матч спортсмен точно способен.