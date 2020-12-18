Фроэс победил Балаева, но потерял чемпионский пояс ACA

https://static.news.ru/photo/0b1ea0a2-4165-11eb-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фелипе Фроэс Фото: instagram.com/felipefroesmma

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 116. В главном бою вечера бразилец Фелипе Фроэс (19-4-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде россиянина Марата Балаева (11-3), но потерял чемпионский пояс, не сделав вес.

Бразилец Фелипе Фроэс лишился чемпионского титула ещё до боя, так как не мог вписаться в лимит полулёгкой весовой категории. Мотивированный шансом стать снова чемпионом, Балаев сразу полез в борьбу и не без труда, но перевёл соперника в партер. Поднявшись в стойку, Фроэс начал разбивать соперника с дистанции, а затем воспользовался его неудачной попыткой броска и получил доминирующую позицию в партере. Балаев продолжил и дальше переводить бой в партер, уступая сопернику в разменах ударами, после которых открылось сильное рассечение под левым глазом. В конце третьего раунда Фроэс нанёс жёсткий удар коленом, а затем добил Балаева у сетки, пока рефери не остановил поединок.

В соглавном поединке вечера чеченский полусредневес Хусейн Халиев победил единогласным решением судей казахстанца Игоря Свирида.

Как писал NEWS.ru, в главном бою турнира лиги ONE в Сингапуре украинский кикбоксер Роман Крыкля победил по очкам румына Андрея Стойку и отстоял титул чемпиона ONE в полутяжёлом весе.