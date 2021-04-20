Фрик-бои неинтересны: Баста захотел реанимировать карьеру русского Кувалды

21 мая в Химках пройдёт дебютный вечер бокса новой промоутерской компании Gazfight, одним из организаторов которой стал рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. В главном бою вечера в весе до 101 кг популярный российский боксёр Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда проведёт поединок с непобеждённым тяжеловесом Евгением Романовым и попытается перезапустить свою ушедшую под откос карьеру.

Боксёр одного удара

Ещё шесть лет назад Дмитрий Кудряшов считался одной из ярчайших звёзд первого тяжёлого веса. 18 побед нокаутами в 18 боях рисовали из него монстра, который мог снести как украинского олимпионика Александра Усика, так и любого другого топового боксёра этой весовой категории. Однако поражение нокаутом от заштатного нигерийца Оланреваджу Дуродолы, а затем и уничтожение кубинцем Юниэлем Дортикосом в первом же круге Всемирной боксёрской серии развенчали этот миф.

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Кудряшов оказался предсказуемым боксёром одного удара без защиты, тактической подготовки и плана Б. Окончательный крест на его карьере поставило даже не поражение от Илунги Макабу, а последовавшая за ним «победа» над чехом Вацлавом Пейсаром, которого не бил только ленивый. 10 раундов потомок бравого солдата Швейка гонял по рингу окончательно утратившего весь свой победный ореол Кудряшова, но не смог выиграть лишь благодаря потрясающему лицемерию судей, которые позже были дисквалифицированы Федерацией бокса России.

Для Кудряшова этот бой ознаменовал, по сути, окончание активной карьеры, а потому он обратился к другим вызовам. Сначала прошла информация о скором дебюте Дмитрия в ММА, благо Кувалда в своё время занимался рукопашным боем и имеет навыки защиты от борьбы. Однако травма помешала сбыться этим планам. Теперь Дмитрий готовится к поединку в новом весе до 101 кг, который официально назван Bridgeweight. Для гоняющего почти 15 кг к каждому поединку боксёра новый дивизион должен стать очень комфортным.

Для меня вес более приемлемый, чем если бы я сгонял 15 кг до 90. В этом весе, до 101 кг, я буду чувствовать себя комфортнее и смогу раскрыться полностью. Соперник — неплохой любитель, им и остался, после боя будет говорить, что у него не всё получилось, — поделился Кудряшов мыслями о предстоящем поединке.

Баста за серьёзные бои и против фрик-шоу

Похоже, в российском профессиональном боксе, переживающем стагнацию после ухода с большой арены Андрея Рябинского, появился новый игрок. Промоутерская компания Gazfight откроется мощным боксёрским шоу в Химках 21 мая, которое возглавит бой Кудряшова с непобеждённым тяжеловесом Евгением Романовым.

Возможность совместить интертейнмент со спортом так, как мы это видим. Мы пришли надолго. Мы хотим между боями заполнять время интересно, где будут выступать наши артисты, известные люди, разные лазерные шоу и тому подобное, чтобы это был не просто вечер бокса, а вечер настоящего шоу, — рассказал NEWS.ru директор компании «Газгольдер» Николай Дуксин.

Одним из организаторов новой промоутерской компании и её главным лицом станет рэпер Баста, который давно проявляет интерес к единоборствам и сам занимался боксом. После сотрудничества с несколькими проектами он готов уделять серьёзное внимание собственному детищу.

Мы говорили о том, что можно делать для бокса и что можно придумать, чтобы сделать этот вид спорта ещё популярнее. В течение года обсуждали формат, как это сделать интересно, полезно, чтобы это было круто. Наш промоушен будет чисто боксёрским, фрик-бои мне неинтересны, — пояснил Баста на специальной пресс-конференции, посвящённой предстоящему событию.

Впрочем, одним Кудряшовым в качестве главной звезды промоутеры ограничиваться не намерены. Организация рассчитывает привлечь под свои знамёна и других известных российских боксёров, в числе которых бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв.

Мы планируем позвать Сергея Ковалёва. Такая идея есть. На его бой есть несколько вариантов, несколько промоутеров. Мы ещё будем вести переговоры. После 21 мая об этом поговорим подробнее, — сообщил матчмейкер организации Алексей Титов.

Соперник — непобеждённый нокаутёр, побивший Уайлдера

Романов стал известен благодаря поединкам на Урале в рамках турниров RCC Boxing Promotions. Кроме того, за его плечами яркая любительская карьера, в ходе которой он однажды нокаутировал будущего чемпиона мира среди профессионалов Деонтея Уайлдера. Его внушительный рекорд 15-0 впечатляет, но при этом все соперники Романова были «мешками» и «джорнименами», а к выходу на новый уровень оппозиции он не особо стремится. Самые яркие победы Евгения пришлись на бои со списанными в тираж экс-топами Сергеем Ляховичем и Денисом Бахтовым.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом сам поединок обещает быть интригующим. Во-первых, Романов также обладает нокаутирующим ударом и большинство своих соперников охотно знакомил с канвасом. Во-вторых, он почти ровесник Кудряшова, а потому находится в том возрасте, когда надо уже не работать на перспективу, а заявлять о себе. Вряд ли Евгения ждут с распростёртыми объятиями американские промоутеры, готовые вкладываться в его раскрутку. Победа же над Кудряшовым, чьё имя всё ещё немало весит, станет для него хорошим трамплином в финальной стадии карьеры.