Французский дагестанец UFC оценил вероятность возвращения Хабиба

Родившийся в Дагестане французский боец Нассурдин Имавов оценил вероятность возвращения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в октагон.
Да, конечно, Хабиб вернётся. Даю 99 процентов, что вернётся. Я не знаю, это будет реванш с Конором Макгрегором или другой бой, но вернуться должен. Да, он дал обещание маме больше не драться, но это же мама, она поймёт. С мамой всегда можно договориться!, — сказал Имавов корреспонденту NEWS.ru.
24-летний Имавов провёл 11 боёв по правилам ММА, одержал 9 побед и потерпел 2 поражения. 16 января он проведёт поединок с американцем Филиппом Хоузом на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби.
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