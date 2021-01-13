Французский дагестанец UFC оценил вероятность возвращения Хабиба

Да, конечно, Хабиб вернётся. Даю 99 процентов, что вернётся. Я не знаю, это будет реванш с Конором Макгрегором или другой бой, но вернуться должен. Да, он дал обещание маме больше не драться, но это же мама, она поймёт. С мамой всегда можно договориться!, — сказал Имавов корреспонденту NEWS.ru.