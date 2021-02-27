Француз Ган победил Розенстрёйка в главном бою UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/7177d37c-797e-11eb-af8d-96000091f725_660.jpg Сириль Ган Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе стал поединок тяжеловесов, в котором непобеждённый француз Сириль Ган (8-0) победил единогласным решением судей голландца суринамского происхождения Жаирзинью Розенстрёйка (11-2).

Два блестящих нокаутёра начали поединок осторожно. Ган легко двигался на ногах, кружил возле суринамца и уходил с линии атак соперника, когда тот решал взорваться. Ган потряс соперника правым боковым, но не смог развить успех, увязнув в клинче. Однако француза устраивал неторопливый ход боя, в котором он брал своё за счёт количества ударов, а в конце второго раунда удивил огромного Розенстрёйка броском из стойки. Количество постепенно переходило в качество, оставляя заметные следы на лице Розенстрёйка, который не успевал за атаками соперника и выглядел растерянно.

Голландцу оставалось уповать лишь на то, что в решающих раундах Ган расслабится, подобно Алистару Овериму, и пропустит пушечный удар. Ган же осознанно жертвовал зрелищностью боя ради гарантированного результата, превосходя соперника втрое в количестве точных ударов. Голландец не смог изобразить в заключительном раунде даже какое-то подобие финального штурма. По итогам боя все судьи отдали победу Гану со счётом 50:45.

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