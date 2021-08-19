Финкельштейн: Емельяненко свои лучшие годы просидел в министерском кресле

Основатель старейшего российского промоушена М-1 Global, почётный президент IMMAF Вадим Финкельштейн в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему приостановил деятельность своей компании, какие у неё перспективы, в чём была главная ошибка Фёдора Емельяненко и почему его брата не подпишет Bellator, а также объяснил, как за 10 лет изменились любительские ММА.

— Вы стояли у истоков развития любительских ММА. Насколько этот спорт изменился за последние 10 лет?



— Очень глобально всё изменилось. На юношеском чемпионате мира в Болгарии было свыше 600 участников. В сравнении с тем, что было раньше, когда приезжали 20–30 стран, сейчас свыше 120 стран входят в IMMAF. Союз ММА России остаётся лидером этого движения, и на пути к чемпионату России в основании пирамиды региональных соревнований находятся тысячи участников, однако соперники уже наступают нам на пятки. Очень многие страны подготовили сильных бойцов и готовы перехватить лидерство. Конкуренция в нашем спорте заметно выросла.

— Кого из основных соперников выделите?



— Их много. Казахстан, Бахрейн, Швеция, Англия, хорошую команду привозили и США. Украинцы заняли первое место на первенстве мира в Болгарии и привезли более внушительную команду, чем мы. Развитие во всем мире идёт очень динамично.

— Насколько вы вовлечены в процесс работы международной федерации IMMAF?

Yan Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Yan Bo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press



— Мы объединили борты, и половина людей в общую команду зашло с нашей стороны — федерации WMMAA. Но мы понимали, что федерация должна быть одна и надо было определяться, на какой базе идти дальше. Я являюсь почётным президентом IMMAF. У нас 6 сентября в Чехии состоится борт-митинг, где мы будем обсуждать все текущие вопросы. Я стараюсь полностью быть вовлечённым во всю работу, также веду дела федерации Санкт-Петербурга.

— Президент IMMAF Керрит Браун говорил, что есть шанс, что ММА войдёт в программу Олимпиады-2028 как выставочный вид спорта. Как вы оцените олимпийские перспективы этого вида спорта и нужно ли ММА обязательно стремиться в программу Игр?

Керрит БраунKerrithBrownIMMAF/facebook.com Керрит БраунKerrithBrownIMMAF/facebook.com



— Я на 100 процентов уверен, что когда-нибудь мы станем олимпийским видом спорта, потому что нас уже не остановить. ММА есть в каждой стране, а клубы развиваются по всему миру даже без поддержки федераций. Признание олимпийским видом спорта позволит получить и государственную поддержку во многих странах. Пока нас поддерживает UFC, поддерживают некоторые спонсоры, но много вопросов остаются на наших плечах. Поэтому я считаю, что бороться за признание олимпийской семьи необходимо.

— Многих фанатов интересует дальнейшая судьба М-1, так как у вас работает телеканал, но турниры не проводятся уже второй год. Какова будущая судьба вашего детища?



— Я пока остановил всю деятельность организации. У меня есть определённый имидж. 90 процентов ведущих российских бойцов — это мои бывшие бойцы. Мне за них не стыдно, потому что они лидируют в других промоушенах, идут без поражений. Многих чемпионов я передал UFC, где они не затерялись. Но сейчас я не могу привезти сильных бойцов, потому что надо готовить им визы. Получить поддержку Минспорта для этого я не могу, хотя хотел бы, чтобы на моих турнирах выступали достойные бойцы со всего мира, а не просто устраивать матчевые встречи Россия — Бразилия, как это сейчас делают многие российские промоутерские компании. Но я не привык делать работу абы как. У меня всегда была система выявления сильнейших, а не бои ради боёв. У меня нет средств, чтобы просто выкидывать деньги на ветер. Когда я вернусь, я буду делать 10–12 турниров в год на высоком уровне, верну часть своих бойцов, введу новую кровь. Мне это не сложно, когда есть огромный опыт проведения турниров. Но для этого должны быть хорошие условия. Я хотел бы также организовывать турниры по всему миру, работая со своими партнёрами в Казахстане, Корее или Китае.

— Вам не предлагали продать компанию М-1, которая остаётся известным брендом на рынке?



— Я сейчас ищу надёжного партнёра, с которым готов поделиться долей в компании, потому что ММА сейчас становится большим бизнесом и финансирование нашей чёткой программы могло быть выгодным. Я нахожусь в процессе переговоров со многими серьёзными людьми и уверен, что найду партнёра, с которым мы возобновим деятельность после нормализации ситуации с коронавирусом. Я считаю, что если что-то делать, то надо это делать качественно и открыто.

— В октябре Bellator проведёт первый крупный турнир в России, который возглавит бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Что ждёте от этого события?

Фёдор Емельяненкоfedoremelianenkoofficial/instagram.com Фёдор Емельяненкоfedoremelianenkoofficial/instagram.com



— Я думаю, что это будет очень востребованный бой, который многие захотят посмотреть. Видно, что Bellator хочет зайти в Россию, высоко оценивает российский рынок, и для них это будет очень важное и значимое событие.

— Хабиб Нурмагомедов назвал Тимоти Джонсона очень опасным соперником для Фёдора. Он моложе на 10 лет. Вы не боитесь, что бой станет разочарованием для многих россиян?



— Всё может быть. Я не очень хорошо знаком с Тимоти Джонсоном, хотя обязательно посмотрю его бои, но считаю, что Хабиб не будет говорить ерунды и его опасения имеют под собой основания.

— Это будет прощальный бой Фёдора, или он ещё выступит несколько раз? Зачем ему это нужно?



— Я не знаю. Я изначально был против его завершения карьеры в 36 лет, когда он был ещё на пике. Мог бы отдохнуть годик и продолжить карьеру в ведущих промоушенах. Для тяжа 36–40 лет — это всё ещё топовый возраст, а он, по сути, эти лучшие годы вычеркнул из своей карьеры и просидел их в министерском кресле. Я всегда был против этого. Не знаю, как себя сейчас чувствует Фёдор. Дай бог, чтобы здоровье ему позволяло драться ещё, а там пусть сам решает, нужно ли ему это.

— Как оцените желание Александра Емельяненко выйти с ним в одном карде на турнире в Москве?

Александр Емельяненко alexemelyanenko/instagram.com

— Я в это не верю. Для чего это нужно Bellator? Он одноразовый боец, а Bellator предпочитает заключать долгосрочные контракты и имеет их и так с большим числом российских бойцов. А подписывать с Сашей контракт на два года — это, по понятным причинам, дело рискованное. У них и так будет жирный файткард с топовыми ребятами, поэтому зачем им Саша. Я не знаю, что сейчас у них в голове, но мне кажется, Александр их не заинтересует.

— Что вы думаете о таком явлении, как поп-ММА, в которое Александр готов проникнуть с головой и которое сейчас набирает обороты?



— Это для меня просто детский сад. Может, кому-то в Youtube это и интересно, но я не могу назвать это спортом. Такая тема мне совершенно не интересна. Я никогда этим не занимался, не работал на эту аудиторию. Я очень дорожу именем нашей компании и своим именем, поэтому проводить такие бои не могу себе позволить, иначе потеряю имя. Если мои чемпионы автоматически попадали в UFC, то они соответствовали определённому уровню, поэтому и впредь, если я буду проводить бои, то буду делать их качественно.