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Фигейредо задушил Переса и отстоял титул UFC

09:12, 22 ноября 2020 21
Дейвисон Фигейредо Дейвисон Фигейредо Фото: instagram.com/daico_deusdaguerra

Бразильский боец Дейвисон Фигейредо (20-1) одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над американцем Алексом Пересом (24-6) и отстоял титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Опасаясь ударной мощи соперника, Перес сразу пошёл в борьбу и сумел провести тейкдаун на первых минутах боя, однако Фигейредо сумел взять его на гильотину и довести приём до сдачи соперника. Для бразильца это первая успешная защита чемпионского титула.

Как сообщал NEWS.ru, представляющая Перу чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко одержала нелёгкую победу единогласным решением судей над бразильянкой Дженнифер Майей и отстояла титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

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