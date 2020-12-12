Фигейредо свёл бой с Морено вничью и остался чемпионом UFC

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В главном бою вечера турнира UFC 256 в Лас-Вегасе бразилец Дейвисон Фигейредо (20-1-1) свёл вничью бой с мексиканцем Брэндоном Морено (18-5-2) и отстоял титул UFC в наилегчайшем весе.

Фигейредо традиционно начал бой с жёсткого размена ударами в стойке, однако Морено достойно выдерживал его атаки, отвечал своими ударами, а во втором раунде дважды переводил бой в партер. В третьем раунде бой был остановлен после удара в пах со стороны Фигейредо, за что с бразильца сняли балл. Чемпион ответил на это переводом в партер в концовке пятиминутки.

Бой для бразильца получился неожиданно тяжёлым, а чемпионские раунды, которые он проводил впервые в карьере, стали настоящим испытанием. Морено продолжал хорошо держать удар, хотя даже джебы Фигейредо несли ощутимый тоннаж. Морено провёл очередной тейкдаун, но бразилец быстро поднялся. Заключительная пятиминутка должна была стать решающей. Фигейредо был точнее, но действовал при этом предельно осторожно. В итоге один из судей отдал победу Фигейредо со счётом 47:46, а двое других поставили ничейные очки 47:47.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе бразильский легковес Шарлес Оливейра победил единогласным решением судей американца Тони Фергюсона.