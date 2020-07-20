Фигейредо снова победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC

Бразильский боец Дейвисон Фигейредо в первом раунде «задушил» американца Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
В первом поединке этих соперников Фигейредо нокаутировал Бенавидеса, но не смог стать чемпионом UFC, так как не сделал накануне вес. Первый же точный удар Фигейредо в этом бою пришёлся в висок и срубил Бенавидеса. Бразилец бросился его добивать, а затем попытался задушить из-за спины, но американец справился с невероятным напором. В конце раунда Фигейредо снова отправил соперника в нокдаун, жёсткими ударами локтями разбил ему в кровь лицо и наконец задушил до отключки.
Как сообщал NEWS.ru, швед Джек Херманссон победил болевым приёмом мексиканца Келвина Гастелума на турнире UFC в Абу-Даби.
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