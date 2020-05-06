Фергюсон заявил, что Нурмагомедову и Макгрегору нужно заканчивать карьеру

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян продолжает подготовку к бою с бразильцем Марлоном Мораэсом в Таиланде. Их поединок должен был состояться 6 июня в Казахстане, но теперь, скорее всего, пройдёт в США на одном из июньских турниров.

Начали спарринговать с той недели. Работаем прямо на улице и в гараже. Да, это не совсем то, что надо. Но я буду в отличной форме даже в такой ситуации. Едем...