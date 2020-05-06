Фергюсон заявил, что Нурмагомедову и Макгрегору нужно заканчивать карьеру

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что действующему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомеду пора завершить карьеру.
Хабибу Нурмагомеду и Конору Макгрегору нужно заканчивать. К чёрту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс — настоящий, чемпионский, — сказал Фергюсон на пресс-конференции перед турниром UFC 249, слова которого приводит MMA Fighting.
Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов уверен, что американец Джастин Гейджи победит своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Турнир состоится 9 мая во Флориде. Фергюсон и Гейджи сразятся на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena.
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