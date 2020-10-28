Фергюсон заявил, что Нурмагомедов ещё вернётся к выступлениям

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон предсказал возвращение российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова к профессиональным выступлениям.
По его словам, россиянин вернётся, потому что любит этот спорт и «наслаждается им». Об этом он
Даже если не ради поединка со мной, но он снова подерётся, — заявил Фергюсон.
36-летний американец негативно отнёсся к решению Нурмагомедова завершить карьеру бойца. По его словам, российский чемпион попросту «сбежал».
Я сделал свою работу, а он сбежал, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 32-летний обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов впервые за время своей карьеры занял первое место в рейтинге организации. Фото обновлённой версии рейтинга спортсмен выложил в Instagram.