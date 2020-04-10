Фергюсон высказался по поводу отмены UFC 249

https://static.news.ru/photo/50df173c-7b33-11ea-a228-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Боец Тони Фергюсон прокомментировал отмену из-за коронавируса турнира UFC 249, запланированного на 18 апреля. По мнению спортсмена, на то была веская причина.

Он заявил, что продолжит тренироваться, наращивать мускулы и «собирать трофеи». По словам Фергюсона, он верит в то, что турнир всё-таки состоится, сообщает сайт argumenti.ru.

В рамках UFC 249 Фергюсон должен был встретиться на ринге с Джастином Гэтжи,а победитель этого поединка – с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Как писал ранее NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт собирался провести турнир в индейской резервации в Калифорнии. Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за очень важного телефонного звонка.