Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон признался, что он нанял профессиональных самбистов, чтобы подготовиться к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
По его словам, он не спарринговался с 2015 года. Спортсмен отказался раскрывать подробности своих тренировок.
Где я их отыскал? Это секрет, — отметил боец в интервью ESPN.
Как писал NEWS.ru ранее, Фергюсон поставил под сомнение уровень оппозиции российского чемпиона в предыдущих боях.Также американец мексиканского происхождения заявил, что готов в этом бою поставить своё сомбреро против папахи Нурмагомедова.
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