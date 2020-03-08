https://static.news.ru/photo/a0f8041c-616c-11ea-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон признался, что он нанял профессиональных самбистов, чтобы подготовиться к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, он не спарринговался с 2015 года. Спортсмен отказался раскрывать подробности своих тренировок.

Где я их отыскал? Это секрет, — отметил боец в интервью ESPN.

Как писал NEWS.ru ранее, Фергюсон поставил под сомнение уровень оппозиции российского чемпиона в предыдущих боях.Также американец мексиканского происхождения заявил, что готов в этом бою поставить своё сомбреро против папахи Нурмагомедова.