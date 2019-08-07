https://static.news.ru/photo/2dd19184-b90f-11e9-b90b-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон Фото: AP/TAСС

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон выложил пост в своём Instagram, отметив действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Специальная доставка для стариков, — написал Фергюсон под постом на странице.

Ранее временный чемпион в лёгком весе называл россиянина «толстым тирамису» из-за того, что тот не соглашался провести с ним бой.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к статусу фаворита в бою с Дастином Порье, писал News.ru.