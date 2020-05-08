Фергюсон: Хабиб не захотел драться, убежал, как собака с поджатым хвостом

https://static.news.ru/photo/0cfe5570-90fd-11ea-8776-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон Фото: AP/ТАСС

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался драться с ним на турнире UFC-249.

Я твёрдо понимаю, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое с Конором. Я буду следующим, я буду следующим — вот что все говорили. Но где они? — приводит слова Фергюсона Sporting News.

Бой Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым был запланирован в рамках турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон сразится за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гейтжи.

24 участника турнира в штате Флорида уже прибыли в Джексонвилл, где в ночь с 9 на 10 мая пройдёт первый за два месяца турнир компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что менеджер ирландского бойца Конора Макрегора рассказал, когда спортсмен вернётся в октагон.