Фергюсон: Хабиб не захотел драться, убежал, как собака с поджатым хвостом

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался драться с ним на турнире UFC-249.
Я твёрдо понимаю, что у меня есть пояс. Хабиб не захотел драться. Он убежал, как собака с поджатым хвостом. То же самое с Конором. Я буду следующим, я буду следующим — вот что все говорили. Но где они? — приводит слова Фергюсона Sporting News.
Бой Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым был запланирован в рамках турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон
24 участника турнира в штате Флорида уже прибыли в Джексонвилл, где в ночь с 9 на 10 мая пройдёт первый за два месяца турнир компании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что менеджер ирландского бойца Конора Макрегора рассказал, когда спортсмен вернётся в октагон.
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