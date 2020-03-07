Соперник Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Тони Фергюсон поставил под сомнение уровень оппозиции российского чемпиона в предыдущих боях.
Кого ты бил? Парней, которые занимались борьбой в старшей школе? Ты бил только школьников и никогда не дрался в уличных драках. Уверен, я сделаю больше отжиманий, чем ты. Это будет лёгкий бой для меня, просто как спарринг. Я не дам выпрыгнуть из клетки в этот раз. Я люблю хайповать, но мне не нужно поливать Хабиба грязными словами, — рассказал Фергюсон на пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Также американец мексиканского происхождения заявил, что готов в этом бою поставить своё сомбреро против папахи Нурмагомедова.
Как сообщал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов охарактеризовал своего предстоящего соперника Тони Фергюсона как старого и тупого человека.
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