Кого ты бил? Парней, которые занимались борьбой в старшей школе? Ты бил только школьников и никогда не дрался в уличных драках. Уверен, я сделаю больше отжиманий, чем ты. Это будет лёгкий бой для меня, просто как спарринг. Я не дам выпрыгнуть из клетки в этот раз. Я люблю хайповать, но мне не нужно поливать Хабиба грязными словами, — рассказал Фергюсон на пресс-конференции в Лас-Вегасе.