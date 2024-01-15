Федор Емельяненко прокомментировал возвращение Петра Яна Емельяненко-старший заявил, что следит за карьерой Петра Яна и пожелал удачи

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Петр Ян (справа)

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Петр Ян, должен преодолеть испытания и успешно вернуться в бои, заявил бывший боец ММА Федор Емельяненко. Видео было опубликовано пресс-службой клуба «Архангел Михаил».

Петр Ян изначально зарекомендовал себя как боец. Я впервые увидел его на чемпионате России по ММА, он тогда выиграл серебро, и с тех пор я слежу за его карьерой. Дай бог, чтобы те неприятности, которые возникали, чтобы те испытания, которые были в его карьере, прошли. Ждем от него новых побед, — заявил Емельяненко.

В конце сентября 2023 года Петр Ян перенес операцию. Он уступил в трех последних поединках. В марте грузин Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О’Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

В смешанных единоборствах Петр Ян провел 21 бой, 16 из которых выиграл. Он был чемпионом UFC в 2020-2022 годах.