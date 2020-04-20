Федерация бокса России предложила провести бой Тимати и Басте

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил организовать бой между рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Василием Вакуленко (Бастой).
Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем, —
цитируетКремлёва ТАСС.
Ранее Кремлёв рассказал, что находящийся под следствием боксёр Георгий Кушиташвили будет работать волонтёром в рамках программы Федерации бокса России, писал NEWS.ru.
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