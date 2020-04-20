Федерация бокса России предложила провести бой Тимати и Басте

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Находящийся под следствием боксёр Георгий Кушиташвили будет работать волонтёром в рамках программы Федерации бокса России.

Он сейчас будет работать у нас как волонтёр. Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жёстко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и...