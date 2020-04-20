Единоборства

Федерация бокса России предложила провести бой Тимати и Басте

14:32, 20 апреля 2020
Тимур Юнусов Тимур Юнусов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв предложил организовать бой между рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Василием Вакуленко (Бастой).

Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем, — цитирует Кремлёва ТАСС.

Ранее Кремлёв рассказал, что находящийся под следствием боксёр Георгий Кушиташвили будет работать волонтёром в рамках программы Федерации бокса России, писал NEWS.ru.

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