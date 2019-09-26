https://static.news.ru/photo/9116b18e-e04c-11e9-9931-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что виновники драки в отеле Екатеринбурга во время чемпионата мира будут наказаны.

Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксёрским залам в своём регионе, — передаёт слова Кремлёва пресс-служба федерации.

Кремлёв отметил, что сами участники инцидента признали свою вину и извинились перед обществом.

Но у нас, у боксёрского сообщества, такое поведение недопустимо. У нас нет права на ошибку. Это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже, — добавил Кремлёв.

Кремлёв подчеркнул, что главная задача Федерации бокса России — воспитывать патриотов и быть примером для молодёжи.

Победитель чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге Глеб Бакши прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о пьяном дебоше в отеле «Хайат» с участием представителей российской делегации, писал News.ru.