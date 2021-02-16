Федерация бокса России готовит рекордную массовую тренировку

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В Федерации бокса России анонсировали проведение самой массовой тренировки. Она состоится в Международный день бокса 22 июля в Кемерово, и в ней примут участие 15 тысяч человек. Это мероприятие должно войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Поскольку Кемеровская область — ключевой регион по развитию бокса в России и одна из столиц бокса в стране, мы решили провести масштабный и яркий праздник бокса именно в Кузбассе. Будем рады, если инициативу по массовой тренировке подхватят другие регионы, — цитирует пресс-служба генсека ФБР Кирилла Щекутьева.

Щекутьев встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, и они договорились масштабно отпраздновать Международный день бокса на Московской площади столицы Кузбасса. На самую массовую тренировку пригласят представителя от Книги рекордов Гиннесса, который зафиксирует новый рекорд. Предыдущий был установлен в 2017 году на Красной площади в Москве. Тогда в массовой тренировке приняли участие более трёх тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, многофункциональные центры прогресса бокса планируют построить в Самаре и Жигулёвске. Современные, хорошо оснащённые центры должны стать местом притяжения для молодёжи. Занятия в них будут бесплатными. Вопросы, связанные с их строительством, обсудили Кирилл Щекутьев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Каждый спортивный центр, площадью 6 тыс. кв. метров, вместит в себя несколько тренировочных и соревновательных залов с трибунами для зрителей, а также специализированные медпункты, конференц-залы и административные помещения. В них разместятся не только секции бокса, но и тхэквондо, греко-римской борьбы и художественной гимнастики. Для детей до 18 лет занятия будут бесплатными. Помимо спортивных секций в центрах будут предусмотрены и классы патриотического воспитания.