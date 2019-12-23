https://static.news.ru/photo/3a8bc474-2522-11ea-b55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава федерации бокса РФ Умар Кремлёв высказался по поводу идеи поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом MMA Александром Емельяненко. По его словам, есть возможность такой бой организовать.

Нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович [Кадыров] занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой, — цитирует Кремлева Sport24.ru.