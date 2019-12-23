Глава федерации бокса РФ Умар Кремлёв высказался по поводу идеи поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом MMA Александром Емельяненко. По его словам, есть возможность такой бой организовать.
Нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович [Кадыров] занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой, — цитирует Кремлева Sport24.ru.
Ранее NEWS.ru сообщал, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Спортсмен сделал репост обращения регионального руководителя в Instagram. Он отметил, что Кадыров, который является его другом, присоединился к флешмобу.