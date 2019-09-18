Фото: Lin Yiguang/Global Look Press

Российский боксёр-тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о причинах поражения от американца Майкла Хантера на турнире в Нью-Йорке, которое стало для него первым в карьере.

Я недавно пересмотрел свой поединок и заметил, что недорабатывал в повторных атаках. Вроде дистанцию сокращал, по ходу боя постоянно прессинговал, но нужны были повторные атаки, а их не хватало. Это...