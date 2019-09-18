Олимпийский чемпион по боксу в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко проведёт следующий поединок 2 ноября в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions против казахстанца Исы Акбербаева, выигравшего все 20 поединков.
Как сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК, на кону будет стоять титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO, которым владеет Тищенко.
Главным событием этого турнира станет бой непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова и венесуэльца Чарли Наварро.
Как сообщал News.ru, зоозащитная организация PETA призвала UFC пересмотреть отношения с Хабибом Нурмгомедовым из-за видео борьбы с медведем.