Ближайшие два года в профессиональном боксе пройдут под знаменем разборок величайших тяжеловесов современности: Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. NEWS.ru объясняет, почему эти бои могут вывести профессиональный бокс из кризиса, какую роль в этом сыграл ирландский криминальный авторитет и кто выйдет победителем в схватке за титул лучшего тяжеловеса современности.

Бои, которых ждали 20 лет

Таких интригующих противостояний в самом престижном и интересном для публики тяжёлом весе не было за последние 20 лет боксёрской истории. Академичное доминирование братьев Кличко отодвинуло на долгие годы на второй план всё происходящее в тяжёлом весе. В последнее время весь профессиональный бокс стремительно отступает под натиском ММА. Вот и весьма незаурядные боксёры Дерек Чисора и Хассан Н'Дам Н'Жикам заявили о желании сменить 12-унцевые перчатки на четырёхунцевые. Вторая причина такой тенденции — редкие бои лучших с лучшими. Поединки масштаба «Мейвезер против Пакьяо» за последние 10 лет можно пересчитать по пальцам, а в остальном на пути сильнейших боксёров навстречу друг к другу стоят несговорчивые промоутеры, алчные телеканалы и наплодившие до неприличия множество поясов организации.

Фанаты бокса со стажем до сих пор с придыханием вспоминают сражения большой тройки конца 90-х: Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и вышедшего победителем из этого противостояния Леннокса Льюиса. Ностальгия столь сильна, что люди готовы выложить серьёзные деньги даже за третий бой давно разменявших «полтинник» Тайсона и Холифилда. Сейчас в королевском дивизионе безоговорочными лидерами являются двухметровые богатыри, моду на которых ввёл как раз Льюис, а закрепили Кличко. Сокрушительная победа Фьюри над Уайлдером в их втором поединке лишь положила начало эпохе больших разборок. В конце года их ждёт предусмотренный контрактом реванш, после которого уверенный в своём успехе Фьюри готов поквитаться и с Джошуа.

Кто такой мистер Кинэхан?

10 июня в видеообращении в Twiter Фьюри анонсировал в 2021 году бой с Энтони Джошуа, который должен стать главным событием в истории британского бокса. При этом за сделку он поблагодарил некоего Даниэля Кинэхана. По информации ирландской прессы, речь идёт о старшем сыне знаменитого криминального авторитета Кристи Кинэхана, создавшего гигантский картель, организовавшего миллиардный трафик наркотиков и контрабанду оружия. Сам Кинэхан-старший в 2017 году был объявлен в розыск, покинул родину и сейчас скрывается от Интерпола в Дубае. В 2016 году его люди устроили перестрелку с представителями другой мафиозной группировки прямо на взвешивании перед боксёрским вечером в Дублине.

Кинэханы, появлявшиеся и ранее на совместных фото с Фьюри, с 2012 года активно погрузились в мир бокса и единоборств. Они основали менеджерскую компанию MTK Global, которая ведёт дела Тайсона Фьюри, его двоюродного брата Хьюи, Билли Джо Сондерса, многих известных британских боксёров, а также бойца ММА Даррена Тилла. После нескольких статей в прессе и прямых обвинений MTK Global пыталась откреститься от обвиняемого в организации заказных убийств Кинэхана, однако Фьюри в очередной раз подчеркнул роль сына главы группировки в заключении очередной сделки.

Кроме того, Даниэль Кинэхан устроился специальным советником компании Bahrain’s KHK Sports, развивающей единоборства на Ближнем Востоке. Уже этой осенью она собирается принять всемирный боксёрский саммит, а также активно развивает местный ММА-промоушен Brave FC, который одно время вёл переговоры даже с Александром Емельяненко. По мнению экспертов, Кинэханы через индустрию единоборств пытаются отмыть и легализовать свою репутацию. По некоторым данным, у группировки есть связи и с главной звездой ирландского спорта — Конором Макгрегором.

Фьюри заберёт весь куш

Тайсон Фьюри Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Примечательно, что официальные представители ведущих боксёров также подтвердили факт сделки. Так, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что стороны достигли принципиального соглашения. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заметил, что, хотя официальный контракт на бой не подписан, гонорары боксёров будут разделены в пропорции 50 на 50. Пока не сообщается лишь, на какой платформе будет показан поединок, так как Фьюри сотрудничает с ESPN, а Джошуа — с DAZN.

Кроме того, формальным препятствием на пути к встрече двух британских титанов стоят их предстоящие соперники. И если в успех болгарина Кубрата Пулева в бою с Энтони Джошуа не особо верится, то Фьюри может помешать Уайлдер, который во время вынужденного перерыва наверняка внесёт коррективу в свою подготовку. Слишком уж он не был похож на себя в их втором бою.

Впрочем, ставка Кинэханов на бумаге выглядит выигрышной и может помочь сорвать им большой куш. Из трёх претендентов на звание лучшего боксёра-тяжеловеса их партнёр Фьюри выглядит самым разносторонним и практически не имеющим слабых мест. Нестандартная техника, уникальная для атлета его комплекции подвижность и умение держать удар делают его фаворитом в бою с любым соперником. Главное, чтобы после победы над Уайлдером в третьем бою он снова не угодил в длительный загул, как это произошло после поединка с Владимиром Кличко.