Это не лидер талибов: Собчак отреагировала на слова Хабиба о женщинах

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, готов ли он провести интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

У него очень большой опыт. Он давно работает. Если он хочет со мной обсудить политику, то это невозможно. Я устал говорить про политику. Я не политик. Я ещё не встречал...