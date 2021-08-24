Это не лидер талибов: Собчак отреагировала на слова Хабиба о женщинах
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
09:18, 24 августа 2021
Ксения СобчакФото: xenia_sobchak/instagram.com
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Известная телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о женщинах. Своими мыслями Собчак поделилась в Telegram-канале.
Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, приуроченной к турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова, назвал ринг-гёрлз самыми бесполезными людьми в октагоне.
Это не лидер Талибана, посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо, — написала Собчак.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 17 сентября в Москве.
Также сообщалось, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на критику со стороны афганцев, которые возмутились нежеланием Хабиба комментировать события в их стране после захвата власти экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ).