«Это грязный хайп»: Василевский ответил на обвинения Гаджиева

Боец MMA Вячеслав Василевский ответил на критику президента Fight Nights Global Камила Гаджиева после отказа от боя против бразильца Марсио Сантоса из-за болезни. Он считает, что глава организации проявил неуважение к нему, а также отметил, что при необходимости может поговорить с ним «в другой плоскости». Слова Василевского приводит «Матч ТВ».

Ранее Камил выложил видео, в котором предположил, что Василевский специально сбежал с боя против бразильца.

Сегодня я увидел видео, которое выложил Камил Гаджиев, эту блевотину, мне стало очень неприятно. Камил как президент лиги должен был поступить иначе. Должно соблюдаться уважение, дипломатия в таких ситуациях. Одно дело, когда бойцы друг друга оскорбляют, кидают вызовы, это их дела, бойцовская история, — сказал Василевский.

Боец отметил, что Камил Гаджиев, будучи главой лиги, должен понимать, что бывают разные ситуации, что спортсмен может в любой момент почувствовать недомогание.

Можно заболеть утром и вечером не выйти на бой. Мы все люди. Это грязный хайп, я могу поговорить с ним в другой плоскости, если он этого захочет, — сказал Василевский.

Турнир AMC Fight Nights 106 пройдёт 27 ноября в Сыктывкаре. Изначально в главном поединке вечера должны были сразиться Вячеслав Василевский и Марсио Сантос. Однако российский спортсмен был вынужден сняться с шоу из-за болезни. Ему на замену на коротком уведомлении согласился выйти экс-чемпион ProFC Александр Емельяненко.

Ранее сообщалось, что президент MMA-промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что Александр Емельяненко получит $200 тысяч за выступление в поединке с Марсио Сантосом. По словам функционера, ветеран PRIDE не задумываясь согласился выйти на замену Вячеславу Василевскому и принять участие в турнире.