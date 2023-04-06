«Есть люди, которые ищут меня и близких»: Дивнич об угрозах мусульман Максим Дивнич рассказал об угрозах со стороны бойцов-мусульман

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Максим Дивнич

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич в интервью NEWS.ru рассказал об угрозах, которые получает от мусульман после того, как выступил против строительства мечети на востоке Москвы. Стройка планировалась в Косино-Ухтомском районе Москвы.

Меня удивила всеобщая реакция на мои слова. В своем видео я не оскорбил никого, я ничего плохого не сказал об исламе или о мусульманах. Я высказал свою позицию. Я был удивлен такой реакции, потому что 90% сообщений были негативного, оскорбительного и радикального толка, — рассказал Дивнич.

Он добавил, что есть люди, которые целенаправленно ищут его и пытаются достать информацию, где проживают его близкие, на каких автомобилях они передвигаются, номера, личные телефоны.

В марте Дивнич опубликовал в своём приватном Telegram-канале несколько публикаций о возможном строительстве мечети на востоке Москвы. В итоге позиция спортсмена вызвала острую реакцию у его коллег-мусульман. Боец получил огромное число угроз. Он призвал всех успокоиться и напомнил, что выступил против выбранного места и масштаба строительства, а не против мусульман и их религии. При этом он признал, что ситуация фактически ставит крест на его карьере в единоборствах.