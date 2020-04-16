Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

https://static.news.ru/photo/eab3e2b8-7ffa-11ea-879d-fa163e074e61_660.jpg Энтони Джошуа Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF британец Энтони Джошуа вызвал на поединок своего соотечественника, чемпиона в тяжёлой категории по версии WBC Тайсона Фьюри.

Джошуа заявил, что их бой выявит сильнейшего боксёра в тяжёлом весе. Он отметил, что на данный момент не имеет чемпионского пояса, поэтому «такой бой имеет смысл», передаёт РЕН ТВ.

Если ты считаешь себя лучшим, то дерись со мной, — заявил Джошуа, обращаясь к Фьюри.

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев назвал трёх самых желанных соперников в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.