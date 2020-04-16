Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

Чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF британец Энтони Джошуа вызвал на поединок своего соотечественника, чемпиона в тяжёлой категории по версии WBC Тайсона Фьюри.
Джошуа заявил, что их бой выявит сильнейшего боксёра в тяжёлом весе. Он отметил, что на данный момент не имеет чемпионского пояса, поэтому «такой бой имеет смысл»,
Если ты считаешь себя лучшим, то дерись со мной, — заявил Джошуа, обращаясь к Фьюри.
Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев назвал трёх самых желанных соперников в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
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