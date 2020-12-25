Эминов победил Балкизова и сохранил чемпионский пояс FIGHT NIGHTS

https://static.news.ru/photo/8e128658-46e8-11eb-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Мухаммед Эминов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Мухаммед Эминов (14-1) одержал победу по очкам над соотечественником Ахмедом Балкизовым (9-3-1) на турнире FIGHT NIGHTS 99 в Москве и отстоял титул чемпиона организации в полулёгком весе.

Эминов при первой возможности поймал лоу-кик соперника и перевёл бой в партер, улучшил позицию и успел до конца раунда поработать локтями, а на последних секундах раунда попытался удушить Балкизова гильотиной. Претендент во втором раунде успешно защищался от борьбы соперника и встречал его в стойке и в клинче жёсткими ударами. Эминов не позволил ему окончательно переломить ход боя очередным переводом в партер, но не смог извлечь выгоды из преимущества на земле.

В чемпионских раундах темп боя вырос. Балкизов сумел сам перевести бой на землю, но затем отдал инициативу сопернику. Эминов оказывался всякий раз хладнокровнее претендента и ловил его на ошибках при чрезмерном увлечении атакой и весь заключительный раунд провёл в партере сверху, но получил рассечение от пропущенного удара. По итогам пяти раундов двое судей отдали победу со счётом 48:47 Эминову, а третий поставил те же очки в пользу Балхизова.

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