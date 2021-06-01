Емельяненко, Валуев и Цзю посетят чемпионат России по ММА

https://static.news.ru/photo/bb451a7e-c2cf-11eb-88d5-96000091f725_660.jpg Константин Цзю Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легендарный боец ММА, председатель наблюдательного совета Союза ММА России Фёдор Емельяненко посетит чемпионат России по ММА в Кемерово, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Соревнования среди лучших бойцов смешанного стиля, не выступавших на профессиональных турнирах, пройдут с 3 по 7 июня и будут приурочены к трёхсотлетию Кузбасса.

Помимо Емельяненко, почётными гостями турнира станут губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керет Браун, чемпионы мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев, Константин Цзю и Наталья Рагозина, олимпийские чемпионы по борьбе Хасан Бароев и Артур Таймазов, актёр Михаил Пореченков и рэп-исполнитель Джиган.

Как сообщалось ранее, накануне старта чемпионата России по ММА, который с 4 по 6 июня пройдёт в Кемерово, самый титулованный боец Кузбасса Анатолий Малыхин рассказал об олимпийских перспективах смешанных единоборств.