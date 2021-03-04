Емельяненко согласился провести бой с рэпером Джиганом

https://static.news.ru/photo/6347288a-7cf2-11eb-88e1-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал возможный поединок против рэпера Джигана по правилам бокса.

Жду от него предложений. Вроде бы, как мне известно по слухам, он не против выйти со мной и провести поединок по правилам бокса. Я не ищу слабых бойцов, чтобы выходить и просто заниматься избиением. Всё решит ринг. Но я буду стараться завершить бой с Джиганом досрочно, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru.

26 февраля Емельяненко впервые появился на публике после поражения от Магомеда Исмаилова и высказал желание продолжить карьеру в ММА, боксе или кулачных боях.

Как писал NEWS.ru, исполком Европейской федерации самбо принял решение провести чемпионат Европы и молодёжное первенство в Лимасоле (Кипр) с 13 по 16 мая. Все участники турнира должны будут сдать тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до приезда на соревнования.