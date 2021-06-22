Емельяненко снова проиграл нокаутом алкоголю: каковы шансы спастись

Российский тяжеловес Александр Емельяненко после поражения от Магомеда Исмаилова уже почти год обходится без боёв, перманентно злоупотребляя алкоголем. Временами он объявляет о начале интенсивной подготовки, уникальных одиночных сборах и показывает видео тренировок, чтобы произвести впечатление на потенциальных промоутеров, но потом всё рушится очередным «заплывом». Сможет ли брат величайшего тяжеловеса в истории выбраться из этого водоворота и возобновить карьеру или его здоровье уже окончательно разрушено?

Пьяное видео

Очередным поводом для таких разговоров стало видео, на котором не вполне трезвый Александр заторможенным голосом рекламирует сейф, который выезжает из-под телевизора в его квартире. Большинство комментариев фанатов выражают беспокойство за состояние бойца. Его призывают скорее вернуться к трезвой жизни, но если Емельяненко считает допустимым выкладывать видео, где он находится в таком состоянии, значит игра с зелёным змием зашла слишком далеко и прервать её может только очередной визит в наркологическую клинику и курс интенсивной терапии, после которой ему снова понадобится трость и пара недель, чтобы вернуть себе способность нормально двигаться.

Впрочем, в хорошей форме Александра мы не видели уже почти три года с момента, когда он свёл вничью поединок с нынешним чемпионом АСА Тони Джонсоном. Этому предшествовали пару лет относительно трезвой жизни, тренировок в клубе «Ахмат», которые вернули ему оптимальную форму и позволили конкурировать на хорошем российском уровне. Однако после прошлогодних запоев и гонок на золотом «Мерседесе» даже клуб «Ахмат» не помог подготовиться к бою с Магомедом Исмаиловым, в котором Емельяненко выглядел откровенно беспомощным.

Время уже ушло

С тех пор боец даёт резонансные интервью, часть из которых, по свидетельству журналистов, в своём уже ставшем привычным состоянии, анонсирует шоу-поединки, но так и не может вернуться к нормальному режиму. Поговаривают, что боец употребляет алкоголь каждый день, периодически попадая в запои, как на последнем видео. Естественно такой марафон способен выхолостить любой, даже самый здоровый организм. К тому же, Емельяненко уже 40 лет — возраст, когда смесь алкогольных и спортивных нагрузок выдерживать становится тяжелее.

Вторая более серьезная причина называется алкогольная нейропатия — это тяжелое заболевание, которое развивается у больных при длительном злоупотреблении алкоголем. Поражаются периферические сосуды конечностей, ухудшается координация, появляется «походка старика» и все это может закончиться весьма плачевно. Вплоть до обездвиживания и инвалидности, соответственно, — так охарактеризовал состояние Емельяненко год назад невролог ЦВКГ им. П.В. Мандрыка Игорь Вайнер в интервью Valetudo.ru.

О том, что состояние бойца настолько плачевно, что приходится говорить даже не о спасении карьеры, а о спасении жизни говорят и его коллеги, которые, наверняка, лучше нас понимают глубину его проблем и то, что речь идёт вовсе не о кратковременных романтических загулах, а о губительном образе жизни алкоголика.

Если Емельяненко не остановится, это может привести к смерти. Можно инвалидом стать. Даже, как мы видели в последний раз, — такое состояние может быть у человека. Просто может забыть о спорте, — рассказал в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» тренер Рамазан Исмаилов.

Сможет ли Емельяненко драться?

Александр Емельяненко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Можно уже уверенно констатировать, что на прежний уровень времён PRIDE или хотя бы «Ахмат» Емельяненко уже не вернётся никогда, поэтому выходить против действующих топовых российских тяжеловесов ему не стоит. При этом он способен ещё привести себя в относительный порядок и провести несколько боёв из серии «поп-ММА». Таких соперников как Джиган он безусловно способен потянуть при минимальной подготовке и воздержании, но в нынешнем состоянии даже дойти до ринга для него будет проблематично.

Прежде всего, Александру нужно поставить перед собой цель и ради неё отказаться хотя бы на какое-то время от алкоголя (понятно, что полный отказ для сильно зависимого человека это огромная проблема). Возможно, для этого понадобится квалифицированная медицинская помощь. За три-четыре месяца на ЗОЖе вкупе с фармакологией он способен привести себя в боеготовность, но часть рефлексов, а именно былая скорость рук, реакция и чувствительность скорее всего уже не вернутся никогда. Впрочем, есть пример Майка Тайсона, страдавшего от алкогольной и наркотической зависимостей и превратившего себя в развалину под занавес профессиональной карьеры, но недавно набравшего хорошую форму даже на шестом десятке.

Но главная проблема даже не в нынешней ситуации, а в том, что в окружении Александра сейчас нет близкого человека, который мог бы на него повлиять, объяснить всю глубину проблемы и помочь с ней справиться. Самостоятельно выкарабкаться ему уже не под силу, а брат, который многократно помогал ему вылазить из различных передряг, уже настолько устал от этого всего, что не желает даже, чтобы его спрашивали об Александре. Было бы лучше первому пойти на примирение и по-хорошему извиниться за всё сказанное в последние годы, но разве гордыня позволит это сделать Емельяненко-младшему?